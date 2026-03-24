Il Real Madrid avrebbe commesso un errore catastrofico con Mbappé ed esaminato il ginocchio sbagliato: "Poteva essersi fatto male"

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Kylian Mbappé tornò nella rosa del Real Madrid dopo diverse settimane di assenza, e poi si unì immediatamente ai compagni francesi per un paio di amichevoli negli Stati Uniti contro Brasile e Colombia. Ha rassicurato la stampa dicendo che si sente "al 100% ripreso" e che il suo ginocchio ora sta bene. Il giocatore, insoddisfatto dello staff medico del Real Madrid, si recò a Parigi per chiedere un secondo parere a uno specialista del ginocchio e intraprese un programma di riabilitazione senza dover sottoporsi a un intervento chirurgico.

Secondo quanto riportato, la squadra medica del Real Madrid ha commesso un "errore catastrofico", che ha messo a rischio la sua carriera. "Ciò che avrebbe potuto essere molto grave è che, a causa di questa diagnosi errate, avrebbe potuto farsi un infortunamento completo perché non ha smesso subito di giocare", ha detto Daniel Riolo, giornalista francese di RMC Sport.

Riolo spiega che lo staff medico del Real Madrid ha diagnosticato erroneamente Mbappé quando il giocatore francese ha subito un infortunio nel dicembre 2025, al punto da aver esaminato il ginocchio sbagliato. "Quello che si dice nei 'circoli ufficiali' è che l'errore è assolutamente enorme. Dicono di aver esaminato il ginocchio sbagliato al Real Madrid".

A Mbappé è stato detto che poteva ancora giocare e ha continuato a giocare nei primi mesi del 2026, ma il dolore è peggiorato e si è esposto a un infortunio molto più grave. Quando consultò il medico Bertrand Sonnery-Cottet in Francia, si rese conto di quanto pessimo avessero fatto i medici di Madrid.

"Per il Real Madrid, quello che è successo è una totale vergogna, e penso che abbiamo evitato il peggio per Mbappé", ha detto Riolo. "Questa diagnosi errata avrebbe potuto essere molto più grave perché a Mbappé ci è voluto un po' di tempo per capire cosa non andasse. Aveva altri impegni, ha persino giocato qualche partita senza sapere esattamente cosa non andasse. Poteva essersi fatto male al ginocchio."

Il Real Madrid ha licenziato il proprio staff medico a causa dell'errore "peggiore che catastrofico" di Mbappé

Secondo Riolo, il Real Madrid ha licenziato il personale medico a gennaio, e l'errore con Mbappé è stato un fattore scatenante. "Ci è stato detto che era perché c'erano molti infortuni al Real Madrid", ha detto Riolo. "Posso dire che è perché la diagnosi del ginocchio di Mbappé è stata così catastrofica, e certamente peggiore che catastrofica, visto che è stato un errore assolutamente grave. Ed è per questo che hanno licenziato tutti, oltre alla serie di feriti, ma in gran parte è stato per questo."

Tieni presente che questa è solo una parola di un giornalista francese, ma Daniel Riolo difende il suo reportage: "Pensi che stia dicendo sciocchezze? Il Real Madrid ha licenziato tutti. Ecco fatto. (...) Ti rendi conto dell'umiliazione per un club come il Real Madrid?"