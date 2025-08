Il Real Madrid fissa un prezzo elevato per Rodrygo e il Tottenham sta guardando da vicino

HQ

Il futuro di Rodrygo è uno dei più grandi misteri dell'estate. Durante le ultime settimane della stagione regolare, è stato ampiamente riferito che probabilmente avrebbe lasciato il club, poiché le sue prestazioni erano peggiorate. Poi, quando è entrato a malapena nei piani di Xabi Alonso per la Coppa del Mondo per Club, quelle voci sono aumentate. Ma la realtà è che il giocatore non vuole andarsene, vuole restare, quindi il Real Madrid non lo spingerebbe fuori... almeno, a meno che non sentano un'offerta davvero top. E dal momento in poi, non l'hanno più fatto.

L'ultimo aggiornamento di questa storia arriva dal canale YouTube di Fabrizio Romano (via TeamTalk). Ha insistito sul fatto che " internamente Rodrygo vuole ancora rimanere al Real Madrid e competere come giocatore del Real Madrid. Rodrygo ama il Real Madrid. Il suo desiderio è quello di essere un giocatore importante al Real Madrid".

Roman dice che ci vorrebbe un club molto alto con una proposta molto alta per convincere Rodrygo, ma non è successo nulla, almeno per ora. E quanti soldi sarebbero? Almeno 90 milioni di euro, ma probabilmente 100 milioni di euro o più. Dopo essere stato pesantemente vociferato al Liverpool, si dice che il Tottenham Hotspur sia una delle parti interessate, dopo aver perso Son Heung-min al LAFC, ma avrebbero bisogno di eguagliare il prezzo richiesto dal Real Madrid... e poi Rodrygo avrebbe bisogno di essere convinto.