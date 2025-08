Il Real Madrid non sa cosa fare con Endrick e Gonzalo la prossima stagione

HQ

Il Real Madrid affronta la prossima stagione con alcuni cambiamenti nella rosa (nuovi giocatori come Trent, Huijsen, Carreras e Mastantuono; uscite come Modric, Vázquez e le voci di Rodrygo e Ceballos). Con Mbappé e Vinícius confermati a guidare l'attacco della squadra, ci sono due giocatori che lottano per un posto fisso in formazione: Endrick e Gonzalo García.

Sulla carta, Endrick sembrava il giocatore con più possibilità di giocare regolarmente quest'anno, dopo essere stato per lo più messo da parte l'anno scorso. Tuttavia, i suoi infortuni in estate, che gli faranno saltare le prime partite della stagione, hanno permesso al giocatore di casa Gonzalo García, della squadra B del Real Madrid, di farsi avanti e diventare il capocannoniere della Coppa del Mondo per club, ed è stato nella formazione titolare al fianco di Mbappé nella semifinale persa contro il PSG.

Entrambi i giocatori vogliono rimanere al Real Madrid, ma secondo As, il club sceglierebbe solo uno dei due. Sentono che entrambi hanno bisogno di regolarità per sviluppare le loro abilità, e non potrebbero averla con la squadra principale, dato che Mbappé e Vinícius sarebbero sempre giocatori titolari.

Ora, il club avrebbe dovuto fare una scelta: uno di loro sarebbe stato "promosso" alla squadra principale come titolare, mentre l'altro sarebbe stato probabilmente prestato da qualche altra parte. L'aspettativa è che uno di loro erediti il numero 9 lasciato vacante da Mbappé, che d'ora in poi indosserà il numero 10 di Modric. Endrick ha già un contratto con la prima squadra, ma Gonzalo avrebbe bisogno di negoziare un nuovo contratto se dovesse giocare con la prima squadra, il tutto mentre altri club, anche in Premier League, sono interessati al 21enne.