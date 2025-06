Il Real Madrid ottiene la prima solida vittoria ai Mondiali per Club anche quando gioca in dieci Il Pachuca non è riuscito a trattare con il Real Madrid a dicembre e non potrebbe farlo ora.

HQ Il Real Madrid non poteva permettersi di mancare domenica alla Coppa del Mondo per Club. Dopo aver pareggiato nella partita inaugurale con l'Al Hilal, la qualificazione agli ottavi di finale era a rischio, ma davanti c'era una delle squadre più deboli della competizione, il club messicano Pachuca, che il Real Madrid aveva già battuto all'inizio della stagione nella Coppa Intercontinentale. Ma le cose sono iniziate nel peggiore dei modi quando Raúl Asencio ha commesso un fallo ed è stato espulso dopo alcuni primi cinque minuti molto audaci del Pachuca. Tuttavia, anche con un uomo in meno, il Real Madrid è stato per lo più efficiente in difesa e, quando non lo era, il portiere Thiabut Courtois ha fatto alcune parate cruciali. Giocare in contropiede è spesso il momento in cui il Real Madrid si sente meglio, e Jude Bellingham, Arda Guler e Fede Valverde hanno sconfitto il Pachuca, senza quasi zero possibilità di andare agli ottavi di finale dopo due sconfitte consecutive. A seconda dell'esito della partita tra Al Hilal e Salisburgo, il Real Madrid potrebbe ancora essere in testa al girone. Se si qualificano, la Juventus o il Manchester City aspettano la prossima settimana... Real Madrid CF