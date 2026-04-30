Il Real Madrid perde il difensore di punta Edy Tavares per rimanere nei play-off di Eurolega

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Il Real Madrid vinse la prima partita dei play-off di Euro-League, una serie di partite al meglio delle cinque partite contro l'Hapoel Tel Aviv, 86-82. Il Madrid, con un record di 18 vittorie in 19 partite casalinghe in questa stagione in Eurolega (il loro record in trasferta non è stato altrettanto buono e ha chiuso terzi nella stagione regolare), vuole aggiungere un altro titolo di Eurolega e estendere il proprio record di altri titoli, con 12 dal 1964.

Tuttavia, dovranno farcela senza uno dei loro migliori giocatori, Edy Tavares, poiché gli è stata diagnosticata una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il club non ha specificato un tempo di recupero, ma nel migliore dei casi arriverebbe alle final four tra il 22 e il 24 maggio, se si qualificassero senza di lui.

Il centro capoverdiano gioca per il Real Madrid dal 2017, vincendo due Eurolega nel 2018 e 2023, dopo essere stato svincolato dai Cleveland Cavaliers in NBA. Il suo compagno di squadra Facundo Campazzo ha detto che Tavares è "il 70% o l'80% della loro difesa", ed è anche importante in attacco (tramite AS).

Il Real Madrid giocherà la seconda partita dei play-off domani venerdì 1 maggio alle 20:45 CEST.