Il Real Madrid ruba l'ingaggio della giovane promessa argentina Franco Mastantuono al PSG

Il Real Madrid è sempre alla ricerca di giovani talenti, ma raramente spende grandi somme per pagare le clausole di uscita, aspettando invece che i contratti dei giocatori siano scaduti in modo da poterli attirare nella capitale spagnola. Tuttavia, con Franco Mastantuono, potrebbero fare un'eccezione, poiché un altro club vuole davvero questo trequartista di 17 anni: il Paris Saint-Germain.

Mastantuono attualmente gioca al River Plate e ha un contratto fino a dicembre 2026 con il club argentino. Tuttavia, il Real Madrid sta cercando di convincere il club a rilasciarlo un anno prima, al prossimo mercato invernale di gennaio 2026, quando la sua clausola di uscita sarebbe più bassa. Attualmente, il club lo valuta 45 milioni di euro, cosa che il Real ritiene sia troppo per un giocatore ancora giovane.

Ciò che è vero, riportato questa settimana dai media spagnoli, è che il capo scout internazionale del Real Madrid Juni Calafat si è recato a Buenos Aires per parlare con il giocatore e convincerlo a scegliere Madrid piuttosto che Parigi. E a quanto pare, l'adolescente, che compirà 18 anni il 14 agosto, ha accettato di farlo e preferisce il colore bianco.

Ora resta da vedere quando arriverà, ma lo scenario più probabile è che Mastantuono rimanga per il resto della stagione al River Plate, con la speranza di vincere la Libertadores, prima di venire in Europa. Franco, che è stato anche appena convocato per la prima volta da Lionel Scaloni nella squadra argentina per le partite di questo mese, potrebbe essere una figura chiave per il futuro del club... ma potrebbe essere una brutta notizia per Arda Guler, in una posizione simile, e Rodrygo, il cui futuro è ancora incerto...