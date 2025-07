Il Real Madrid sconfigge di poco la Juventus mentre Mbappe fa il suo debutto nella Coppa del Mondo per club

HQ

Il Real Madrid ha superato la Juventus per 1-0 martedì alla Coppa del Mondo per Club, assicurandosi un posto nei quarti di finale grazie a un colpo di testa nel secondo tempo del diplomato dell'accademia Gonzalo Garcia. Il giovane attaccante ha preso il posto di Kylian Mbappe, che ha saltato la fase a gironi a causa di una malattia ma ha fatto il suo attesissimo debutto nel torneo come sostituto.

Il gol di Garcia, segnato a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo su un preciso cross di Trent Alexander-Arnold, si è rivelato sufficiente per superare una Juventus ostinata. La vittoria prepara il Real Madrid ai quarti di finale con il Borussia Dortmund o il Monterrey.

Mbappe è entrato in partita nel secondo tempo tra gli applausi di una folla quasi piena all'Hard Rock Stadium, mettendo in mostra il potere stellare che il Real Madrid porta alla competizione. Tuttavia, l'attaccante francese ha faticato ad avere un impatto importante nella sua prima apparizione, trovandosi spesso isolato senza servizio.

La Juventus è uscita con il fuoco, creando scalpore con l'audace tentativo di Randal Kolo Muani e una raffica di tiri taglienti di Kenan Yildiz. Eppure, la difesa del Real Madrid, guidata dal sempre affidabile Thibaut Courtois, si è alzata in piedi per respingere la pressione. Anche il portiere della Juventus Michele Di Gregorio era in ottima forma, realizzando una serie di parate cruciali che hanno tenuto la sua squadra in partita e il punteggio stretto.

Sotto la guida del nuovo allenatore Xabi Alonso, il Real Madrid ha iniziato a trovare il suo ritmo, schierando con sicurezza il suo 3-4-3 preferito. Dopo una fase a gironi lenta, la squadra ha mostrato lampi di ritmo più nitido e intensità implacabile. Una vittoria di misura che ha assicurato loro un posto nei quarti di finale.