Il reboot di Leprechaun perde il suo regista

Se stavate aspettando con impazienza buone notizie sul reboot del film diLeprechaun Lionsgate, potreste voler distogliere lo sguardo ora. Sono uscite alcune brutte notizie sul progetto, ovvero che il regista Felipe Vargas ha lasciato il lavoro e non sarà più al timone del ritorno della serie horror.

Secondo Bloody Disgusting, Vargas è stato legato al film per circa un anno, ma con pochi progressi in corso ha lasciato il lavoro e ha lasciato il ruolo aperto a qualcun altro. Il problema è che Lionsgate non ha ancora trovato il suo regista sostitutivo, il che significa che il film che è già stato in sviluppo in una certa misura per alcuni anni sarà probabilmente ancora a pochi anni di distanza dalla premiere, supponendo che Lionsgate non decida di cancellarlo del tutto.

La buona notizia è che la sceneggiatura di Mike Van Waes esiste ancora e Roy Lee è ancora collegato come produttore, il che significa che ci sono alcuni elementi fondamentali per questo film da cui crescere.

Vuoi un riavvio Leprechaun ?