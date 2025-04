Il regista di Black Panther and Creed sta lavorando a un reboot di X-Files

HQ

Un reboot di X-Files: potrebbe davvero essere qualcosa di cui vale la pena entusiasmarsi? Bene, questo è esattamente ciò su cui Ryan Coogler, il regista di Black Panther e Creed, sta attualmente lavorando. Lo ha rivelato in un podcast in cui ha condiviso i suoi piani ambiziosi e ha detto che spera di rendere ogni episodio "spaventoso da morire".

Come se non bastasse, Coogler è anche in trattative con Gillian Anderson, sperando che torni in qualche modo per riprendere il suo ruolo di Dana Scully. La Anderson in precedenza era stata titubante sul ritorno al ruolo, ma secondo Coogler, ora è più aperta all'idea, almeno se si tratta di un progetto su scala più piccola.

La serie originale è andata in onda, come molti di voi probabilmente ricorderanno, dal 1993 al 2002, e ha visto un'intera generazione di adolescenti guardare il cielo, chiedendosi se siamo davvero soli nell'universo. Tra il 2016 e il 2018 sono state prodotte altre due stagioni, con Mulder e Scully di nuovo insieme.

Ma le nuove stagioni non hanno mai raggiunto lo stesso enorme successo dell'originale, per vari motivi. Quindi la domanda ora è se Coogler può dare nuova vita a questo classico. Possiamo solo sperare.

Siete pronti per un altro round di X-Files?