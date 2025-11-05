Il regista di Brave ci racconta l'enorme lavoro svolto per la criniera selvaggia della principessa Merida

HQ

Durante la nostra visita a San Diego Comic-Con Málaga, il nostro editor spagnolo David Caballero ha incontrato diverse persone interessanti sia dell'industria dei giochi che di quella cinematografica, ed è in quest'ultima categoria che troviamo l'esperto di animazione premio Oscar Mark Andrews, che ha co-scritto e diretto Brave, tra le altre cose.

Il vecchio classicoPixar del 2012 ha ricevuto molta attenzione per i capelli rosso fuoco diPrincess Merida, che sembravano avere una vita propria. Nella nostra discussione con Andrews, la conversazione si è spostata proprio su questo argomento, e lui ha detto:

"Tutto inizia con il design del personaggio e la storia che stiamo raccontando con il personaggio. Quei capelli grandi, rossi, vibranti che stanno esplodendo sono la sua anima, è il suo spirito.

"Sua madre o la società di allora volevano contenerlo e metterlo sotto il copricapo o legarlo in qualche modo. Quindi avevamo bisogno di quei capelli grandi e abbondanti. Ma ora siamo in animazione e dobbiamo spostarla. Cosa ci vorrà? Sono i capelli lisci? No, sono questi capelli grandi e ricci".

Disney

Questo ha ovviamente richiesto una grande competenza tecnica, in quanto i capelli sono difficili da animare, soprattutto un... Chiamiamola acconciatura. Andrews ha spiegato le sfide:

"Il nostro team tecnico, i nostri TD, abbiamo lavorato con persone incredibilmente intelligenti. Questa è stata un'enorme sfida tecnologica perché avevamo già fatto i capelli, ma non avevamo mai fatto nulla di così grande. Cosa ci vuole?

"Erano milioni e milioni e milioni di ciocche di capelli a cui dovevamo dire al programma di simulazione, come si comporta? Abbiamo studiato i capelli, abbiamo guardato i capelli, abbiamo preso le parrucche, cosa succede quando sono bagnati, cosa succede quando sono asciutti, quanto sono elastici? Scriviamo i nostri programmi e modifichiamo quelle manopole tecniche solo per regolarle in modo che sembrino naturali".

E questo era apparentemente l'obiettivo dichiarato. I capelli potevano essere voluminosi e ribelli, ma l'idea era ancora che dovessero sembrare autentici:

"La mia preoccupazione era solo essere naturale, sembrare naturale, fare in modo che la gravità lo influenzasse nel modo in cui lo avrebbe visto. Se i capelli cadono in faccia, cadono in faccia perché è quello che succede. Volevamo che sembrasse organico e che sembrasse vivo da solo.

"Ogni singola inquadratura in cui Merida è con i suoi capelli, è stato un trionfo per apparire sullo schermo".

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto. Come hai reagito alla criniera di capelli selvaggi di Princess Merida quando hai visto Brave ?