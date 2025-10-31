Il regista di Final Fantasy VII: Rebirth spiega che "c'è sicuramente bisogno" di vernice gialla

HQ

Quando esplori i videogiochi oggi, il più delle volte ti imbatterai in oggetti ricoperti di vernice gialla. Si tratta di una misura di accessibilità che viene utilizzata per evidenziare oggetti importanti, che si tratti di un percorso di arrampicata o di una cassa frangibile. È spesso un punto di discussione controverso, poiché alcuni sostengono che rompe l'immersione ed è troppo visivo e limita la scoperta e l'azione del giocatore, mentre altri notano semplicemente che è utile per aiutare i giocatori a progredire nei videogiochi.

Naoki Hamaguchi, noto per essere stato recentemente il direttore di Final Fantasy VII: Rebirth, ha parlato con GamesRadar+ del dilemma della vernice gialla, a cui ha spiegato quanto segue.

"Capisco che c'è un dibattito su questo, se si adatta a quel mondo o meno, se alcune persone lo vogliono, altre no. Penso che come gioco, ci sia sicuramente bisogno di questo genere di cose in molti modi. Penso che ovviamente diversi sviluppatori sperimentino, provino cose diverse su ciò che funziona meglio, ciò che si adatta meglio, il modo giusto di farlo nel loro gioco.

"La necessità di guidare i giocatori dal punto di vista del gameplay e mostrare loro cosa si può fare, cosa devono fare, ci sono sicuramente momenti in cui è necessario. Quindi penso che ovviamente ci sia più di un dibattito su come si fa, a che livello e cosa funziona. E ci saranno ancora persone che diranno: 'No, non va affatto bene. Non ci piace". Va bene, ma penso che ci sia sicuramente un bisogno lì, ed è qualcosa che vale sicuramente la pena guardare".

Alcuni sostengono che una soluzione sarebbe un'opzione di impostazione in grado di abilitare o disabilitare visivamente la vernice gialla, in modo che i giocatori più esperti ottengano un'esperienza più coinvolgente mentre altri possano comunque godersi una versione più guidata del titolo.

Qual è la tua posizione sulla debacle della vernice gialla?