Il regista di Kingdom Come: Deliverance II critica la mancanza di innovazione di The Outer Worlds 2

Sembra che il regista di Kingdom Come: Deliverance II, Daniel Vávra, creda che siamo un po' in difficoltà quando si tratta di giochi di ruolo open-world. Anche se c'è ancora un certo livello di piacevolezza nei giochi (dopotutto ha valutato The Outer Worlds 2 7/10), Vávra ritiene che manchino di innovazione.

"Quello che trovo triste è che l'azienda e le persone che ci hanno dato uno dei miei giochi preferiti di sempre (Fallout e New Vegas) non sono stati in grado, anche dopo 15 anni e con tutti i soldi di Microsoft e gli ultimi progressi tecnologici, di inventare una singola nuova meccanica di gioco che potesse portare questa formula collaudata ma antica in un posto nuovo. " Vávra ha scritto su Twitter/X. "Qualcuno di voi può pensare a una singola nuova meccanica di gioco in The Outer Worlds che non fosse già in Deus Ex o nei giochi originali di Fallout più di 25 anni fa? Purtroppo non posso. Dammi un mondo vivo e simulato! Vera non linearità!"

I fan si sono affrettati a sottolineare sotto il tweet di Vávra che è probabile che la maggior parte del team originale che lavorava a Obsidian quando ha rilasciato giochi come Fallout: New Vegas sia probabilmente andato avanti. Tuttavia, sembra che le critiche del regista derivino più dalla sensazione che il genere si sia apparentemente stabilizzato senza che nulla di veramente nuovo sia arrivato da decenni. I mondi diventano più aperti, ci sono immagini migliori, ma in gran parte l'impatto che un giocatore può avere sulla propria storia sembra poco brillante. Questo è il motivo per cui i giochi che hanno provato approcci più non lineari come Kingdom Come: Deliverance II e Baldur's Gate III hanno ricevuto elogi diffusi negli ultimi anni.