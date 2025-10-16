Il regista di The Flash risponde ai critici

HQ

Quando The Flash è stato presentato per la prima volta un paio di anni fa, ha dovuto affrontare alcune dure critiche. Non solo dagli spettatori, ma anche dai recensori, per non parlare della tempesta di negatività che a questo punto era associata a Ezra Miller, l'attore protagonista del film. E anche se sono passati più di tre anni, l'opinione generale non è davvero migliorata.

Il regista del film, tuttavia, ha ancora un'alta opinione di ciò che lui e il team hanno realizzato con The Flash. E in una nuova intervista, Andy Muschietti non solo difende il film, ma se ne va anche - incolpando molti degli oppositori che hanno postato "merda" online dicendo:

"Ne siamo molto orgogliosi. Penso che sia un buon film. Molte persone non l'hanno visto. Ma sai come vanno le cose di questi tempi: la gente non vede le cose, ma gli piace parlarne di, e gli piace saltare sul carro. In realtà non lo sanno. La gente è arrabbiata per ragioni che non hanno nulla a che fare con queste cose"

È d'accordo con quello che dice Muschietti? E cosa ne pensi di The Flash ?