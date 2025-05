Il regista Fatih Akin ha descritto la registrazione del suo ruolo di Dollman in Death Stranding 2 come "come andare dal dottore"

HQ

Death Stranding come gioco ha avuto un sacco di grandi star, ma farà il possibile per il suo sequel Death Stranding 2: On the Beach, dove una serie di attori e registi famosi interpreteranno parti nel seguito. Sappiamo che questo include Elle Fanning e Shioli Kutsuna, che appariranno accanto a volti di ritorno come Norman Reedus e Lea Seydoux, con il sequel che vedrà anche il regista turco-tedesco Fatih Akin apparire come l'interessante e strana figura di Dollman.

Parlando al Cannes Film Festival come parte del panel Immersive Competition, Akin ha spiegato come è arrivato a Death Stranding 2 e com'è stato il processo di registrazione per il ruolo di Dollman.

"Ricordo che è andato molto veloce. Era come andare da un dottore, ma lui ti controllava e dopo 15 minuti era come se potessi andare. "Mostrami le tue braccia". Mostra le tue braccia. "Mostrami la tua testa". Mostra la tua testa. "Mostrami i tuoi occhi". Tu mostri i tuoi occhi. Ok, sei in salute, puoi uscire".

Il creatore di Death Stranding Hideo Kojima è poi intervenuto e ha continuato: "Per Fatih, è una bambola. Quindi, non abbiamo creato un rig. Ci stavo pensando perché di solito Norman [Reedus] o Guillermo [del Toro], ci prendevamo tre giorni solo per la scansione".

All'inizio della chiacchierata, Akin ha anche spiegato come ha familiarizzato con il lavoro di Kojima, spiegando: "Mio figlio mi ha portato nel mondo di gioco, mio figlio conosceva Hideo attraverso Metal Gear, sai".

Ha anche accennato a com'è stato essere chiesto di diventare un burattino in Death Stranding 2, osservando: "Quando ho visto il burattino per la prima volta, ho pensato "cosa?". Sembra divertente. E poi ho pensato ai Metallica - il mio album preferito che ho è Master of Puppets, sai, quindi ho pensato, sono il Master of the Puppet".

Vedremo l'apparizione completa di Akin come Dollman molto presto, poiché Death Stranding 2: On the Beach verrà lanciato su PS5 il 26 giugno.