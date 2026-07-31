Il regista ricreativo Paco Plaza sul successo dei film horror: "Non serve essere un film enorme per raggiungere un grande pubblico"

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C'è una certa tendenza nell'industria cinematografica in cui certi generi riescono a trovare grande successo senza dover spendere centinaia di milioni di dollari per budget di produzione. Mentre i film d'azione possono spesso superare i 150-200 milioni di dollari di spese, l'horror riesce a cavarsela con una frazione del costo, e allo stesso tempo attira un enorme pubblico per ottenere grandi fatturati in termini di ricavi.

Ma perché l'horror riesce costantemente a riflettere questa tendenza? Come può l'horror offrire un film che gli appassionati vogliono guardare senza spendere nemmeno una frazione del budget di un blockbuster d'azione? Durante il nostro periodo a Celsius 232, abbiamo parlato con il regista e regista spagnolo Paco Plaza, noto per la serie Rec ma recentemente anche per Sister Death, The Grandmother e Veronica, tutto per chiedergli informazioni sulla questione.

"Assolutamente, e quest'anno abbiamo un esempio molto forte con Obsession, per esempio, un film a basso budget che diventa un blockbuster perché tocca qualcosa che fa parte della società. In questo caso, penso a parlare di relazioni tossiche e credo che non si sa mai quando un film colpiscerà il nervo scoperto. È vero che i film horror non hanno bisogno di spendere molte risorse per ottenere un grande risultato. Abbiamo molti esempi, da Red Witch Project a Evil Dead, persino Duel, il primo lungometraggio di Steven Spielberg. Non serve essere un film enorme per raggiungere un grande pubblico perché si basa più sul concetto e tocca qualcosa di importante per la società nel momento in cui il film esce in uscita."

Nell'intervista, abbiamo anche parlato con Plaza del suo processo di realizzazione cinematografica e del legame vago che condivide con Hideo Kojima. Dai un'occhiata all'intervista sottotitolata localmente qui sotto per saperne di più.