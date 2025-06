Il registaElden Ring Alex Garland rivela di essere alla sua settima partita

HQ

Alex Garland è l'uomo che dirigerà il debutto live-action di Elden Ring attraverso un nuovo film con A24. Garland non è necessariamente noto per la sua abilità di gioco, ma per chiunque dubiti della sua esperienza nelle Terre di Mezzo, sembra essere un Elden Ring professionista.

Parlando con IGN, Garland ha detto che non avrebbe detto nulla sul film, ma ha parlato del gioco. Attualmente è alla sua settima partita, ha rivelato, e ha detto che il boss con cui ha avuto più difficoltà è stato Malenia.

"Mi butto addosso [ai boss] ancora, e ancora, e ancora. Questa è stata la tecnica che ho imparato con Dark Souls. Non è che si migliora, è più come le scimmie con la macchina da scrivere. Continui a farlo, e alla fine un giorno sono morti".

Sembra che Garland sia esperto con i suoi giochi FromSoftware, quindi. Forse dopo il film Elden Ring, se dovesse avere successo, può dare un'occhiata al resto dell'IP dello studio.