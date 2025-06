Il Regno Unito acquisterà aerei da combattimento in grado di trasportare armi nucleari

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Il Regno Unito ha confermato l'intenzione di acquisire una flotta di caccia F-35A di fabbricazione americana in grado di trasportare armi nucleari tattiche, segnando il suo ritorno a un deterrente nucleare aereo dopo decenni.

Il governo si è impegnato ad aumentare la spesa complessiva per la difesa e la sicurezza al 5% della produzione economica entro il 2035 per raggiungere l'obiettivo della NATO. "In un'epoca di incertezza radicale non possiamo più dare la pace per scontata", ha detto il primo ministro Keir Starmer in una dichiarazione.

L'aumento proposto risponde alle richieste di lunga data del presidente Donald Trump e ai crescenti timori per la sicurezza in Europa. Mentre tutti gli alleati hanno formalmente accettato il piano, la Spagna ha espresso la sua riluttanza, sostenendo che un minore investimento soddisfa ancora gli obblighi della NATO.