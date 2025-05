Il Regno Unito apre i colloqui con gli Stati Uniti sulle tariffe cinematografiche proposte

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito e gli Stati Uniti . Il governo del Regno Unito ha confermato che sta discutendo con alti funzionari statunitensi in seguito alla proposta a sorpresa del presidente Trump di una tariffa del 100% su tutti i film non statunitensi.

"Stiamo già discutendo attivamente con i vertici dell'amministrazione statunitense su questo argomento. Stiamo lavorando duramente per stabilire cosa potrebbe essere proposto, se non altro, e per assicurarci che le nostre industrie creative di livello mondiale siano protette", ha detto oggi il ministro delle industrie creative.

La Gran Bretagna sta spingendo per garantire che il suo fiorente settore della produzione cinematografica e televisiva, che ha generato quasi 6 miliardi di dollari l'anno scorso, non sia influenzato negativamente da misure che rimangono poco chiare nella portata o nell'applicazione. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.