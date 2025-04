Il Regno Unito ospiterà la Coppa del Mondo femminile del 2035 in quanto è l'unica candidatura valida Sembra che la FIFA sceglierà il Regno Unito per la Coppa del Mondo femminile del 2035 poiché la Spagna non si è candidata in tempo.

HQ Il Regno Unito ospiterà la Coppa del Mondo femminile FIFA nel 2035, perché era l'unica candidatura valida. Lo ha annunciato giovedì il presidente della FIFA Gianni Infantino, affermando che la scadenza per le domande era lunedì scorso e che solo un'offerta congiunta da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord è arrivata in tempo... nonostante la Spagna abbia espresso interesse ad ospitarlo. Solo i paesi dell'Europa o dell'Africa erano validi a causa delle regole di rotazione. La Coppa del Mondo femminile nel 2027 sarà in Brasile e la successiva nel 2031 si svolgerà negli Stati Uniti e forse in altri paesi CONCACAF. È strano, perché Rafael Louzán, presidente della Federcalcio spagnola, ha detto venerdì scorso che stavano pianificando una candidatura congiunta con Portogallo e Marocco, simile alla Coppa del Mondo maschile del 2030, e ha detto che la scadenza era questo venerdì. Ma sembra che, o si sbagliava, o la FIFA ha già deciso che il Regno Unito sarà la casa della Coppa del Mondo che si terrà tra dieci anni, quasi 70 anni da quando hanno avuto la Coppa del Mondo maschile nel 1966. Pierre Teyssot / Shutterstock