Il Regno Unito perde più posti di lavoro di quanti ne crei a causa dell'IA

Il Regno Unito sta perdendo più posti di lavoro di quanti ne stia creando a causa dell'intelligenza artificiale, secondo nuove ricerche che suggeriscono che il Regno Unito sia colpito più gravemente rispetto ad altre grandi economie dalla rapida adozione della tecnologia.

Uno studio della banca d'investimento Morgan Stanley ha rilevato che le aziende britanniche che utilizzano l'IA hanno registrato un calo netto dell'8% dei posti di lavoro negli ultimi 12 mesi, il tasso più alto tra i paesi intervistati, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone e Australia. La ricerca ha esaminato aziende di cinque settori, tra cui retail, trasporti, attrezzature sanitarie e industrie automobilistiche.

Sebbene le aziende britanniche hanno riportato un aumento medio della produttività dell'11,5% dovuto all'IA, simile ai progressi registrati negli Stati Uniti, l'impatto sull'occupazione è stato nettamente diverso. Lo studio ha rilevato che le aziende americane erano più propense a creare posti di lavoro insieme ai guadagni di efficienza, mentre le aziende britanniche hanno tagliato più ruoli di quanti ne abbiano aggiunti.

I risultati arrivano mentre il mercato del lavoro britannico affronta una crescente pressione dovuta all'aumento dei costi, inclusi aumenti del salario minimo e un aumento dei contributi ai datori di lavoro all'assegurança sociale. La disoccupazione ha raggiunto un massimo degli ultimi quattro anni, aumentando le preoccupazioni che l'IA stia accelerando la perdita di posti di lavoro invece di sostenere la crescita della forza lavoro.

La ricerca suggerisce inoltre che i ruoli all'inizio della carriera sono particolarmente vulnerabili, con le aziende che tendono a ridurre le posizioni che richiedono da due a cinque anni di esperienza. Sondaggi separati mostrano una crescente ansia tra i lavoratori, soprattutto tra i più giovani, riguardo alla loro capacità di adattarsi man mano che l'IA rimodella il mercato del lavoro nei prossimi anni.