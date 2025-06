Il Regno Unito potenzia la flotta di sottomarini grazie a una nuova strategia di difesa Il governo prevede di quasi raddoppiare i sottomarini per migliorare le capacità di combattimento.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che il governo del Regno Unito è pronto ad espandere in modo significativo la sua flotta di sottomarini d'attacco a propulsione nucleare, con l'obiettivo di sostituire le attuali navi con una forza più grande e di nuova generazione. Ciò fa parte di una più ampia revisione della difesa che sottolinea la necessità di una prontezza militare in risposta alle minacce globali in evoluzione. L'iniziativa include anche continui investimenti nello sviluppo di testate nucleari, rafforzando la deterrenza strategica della Gran Bretagna. Londra, Regno Unito - 28 gennaio 2025. John Healey, Segretario di Stato alla Difesa, lascia dopo la riunione di gabinetto al numero 10 di Downing Street // Shutterstock