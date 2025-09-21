Il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina

HQ

Domenica abbiamo appena ricevuto la notizia che la Gran Bretagna ha formalmente riconosciuto uno Stato palestinese dopo che Israele ha ignorato le condizioni legate alla fine del conflitto di Gaza, all'autorizzazione degli aiuti e all'avanzamento dei colloqui di pace. La decisione, annunciata dal primo ministro Keir Starmer, allinea il Regno Unito con oltre cento nazioni che hanno già compiuto il passo e sottolinea il ruolo storico di Londra nella regione. Anche altri alleati occidentali, tra cui Canada e Australia, hanno approvato la misura domenica, suggerendo un crescente slancio internazionale in vista delle discussioni alle Nazioni Unite. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!