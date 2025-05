Il Regno Unito svela sanzioni record contro la flotta ombra russa

HQ

Le ultime notizie su Regno Unito e Russia . Il governo del Regno Unito ha annunciato il suo più grande pacchetto di sanzioni contro la flotta ombra della Russia, con l'obiettivo di raggiungere fino a 100 petroliere che hanno trasportato oltre 24 miliardi di dollari di merci dal 2024.

Le misure mirano a interrompere le operazioni che finanziano la guerra del Cremlino in Ucraina, salvaguardando al contempo le infrastrutture sottomarine critiche in tutta Europa dai rischi posti dall'invecchiamento delle navi e dalle navi non certificate. Vuoi saperne di più? Puoi leggere il comunicato stampa ufficiale qui.