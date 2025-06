Il Regno Unito trattiene il sostegno militare mentre l'Iran risponde agli attacchi israeliani Le forze britanniche non stanno attualmente assistendo Israele in mezzo alle crescenti tensioni, mentre il primo ministro chiede moderazione diplomatica.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il Regno Unito si astiene dal fornire aiuti militari diretti a Israele mentre l'Iran reagisce alle recenti operazioni israeliane. Nonostante il passato coinvolgimento in pattugliamenti aerei regionali, i funzionari britannici sottolineano la diplomazia e sollecitano entrambe le parti a evitare un'escalation.

Il governo rimane cauto, senza alcun impegno attivo segnalato nelle ostilità in corso. Starmer su X: "Le notizie di questi attacchi sono preoccupanti e sollecitiamo tutte le parti a fare un passo indietro e ridurre le tensioni con urgenza. L'escalation non serve a nessuno nella regione". Berlino, Germania, 28 agosto 2024. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, riceve il primo ministro inglese, Keir Starmer, con gli onori militari presso la Cancelleria federale // Shutterstock