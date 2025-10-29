Il remake supera i 16 milioni di copie vendute, seguito da vicino da BiohazardResident Evil 2

HQ

L'ultimo rapporto finanziario di Capcom è stato pubblicato e nelle informazioni l'editore giapponese ha condiviso aggiornamenti su quanti dei suoi giochi più recenti e più grandi stanno andando in modo di vendite. In totale, vengono presentati 10 giochi, cinque dei quali sono Resident Evil progetti, due dei quali sono Monster Hunters, due Devil May Crys e Street Fighter 6.

Sebbene sia possibile visualizzare le informazioni ufficiali sulle vendite di seguito, i punti chiave da notare sono che Resident Evil 2 rimane il gioco più venduto negli ultimi tempi RE con 16,3 milioni di unità vendute, che è circa mezzo milione in più rispetto a Resident Evil VII: Biohazard. Allo stesso modo, nonostante la spedizione di otto milioni di copie in tre giorni, Monster Hunter Wilds si è seriamente stabilizzato e ora si trova a 10,7 milioni di unità, che è circa sette milioni dietro Monster Hunter Rise. Inoltre, la serie anime di Netflix deve aver avuto un impatto sull'interesse per Devil May Cry, poiché il gioco ha presumibilmente spedito oltre due milioni di unità in questo anno fiscale.

Informazioni sulle vendite Capcom, con i giochi organizzati in base alle vendite totali dal più alto al più basso: