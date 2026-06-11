Il responsabile dei contenuti Xbox spiega perché Blade e The Elder Scrolls VI sono stati assenti dalla sua vetrina

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Gears of War, Halo, Fable. Sono apparsi tutti e ci hanno dato grandi novità durante l'Xbox Games Showcase, oltre a molti altri giochi degni di fare notizia. Tuttavia, ora che la polvere si è posata sulla vetrina è arrivata, i fan si grattano la testa chiedendosi dove fossero titoli come Arkane's Blade e The Elder Scrolls VI.

Parlando con Variety, Matt Booty, chief content officer di Xbox, ha spiegato che semplicemente non tutto può essere in un unico show. "È uno spettacolo grande, non riesco a far entrare tutto. È uno spettacolo importante, e ci sono altri momenti in arrivo durante l'anno," ha detto, confermando che "c'è sempre il potenziale" di sentire di più sui giochi che non abbiamo visto.

Immaginiamo che questo valga molto più per Blade che per The Elder Scrolls VI. Sono appena passati otto anni esatti dall'annuncio del gioco, e da allora abbiamo visto a malapena più di quel trailer cinematografico. Non molti di noi si aspettavano davvero che il gioco tornasse a vedere, ma Booty ha risposto alla domanda su dove si trovasse.

"Direi che uno degli atti di equilibrio più impegnativi per chi ha un lavoro come il mio è bilanciare il fatto che vuoi mostrare al mondo tutte le cose interessanti su cui stai lavorando, e vuoi entusiasmarli presto, ma sappiamo anche che dobbiamo aspettare il momento giusto. Quando decidi di mostrarlo, vuoi che sia il meglio che hai... Posso dirvi che, dopo aver visitato Bethesda, seduto con Todd e visto Elder Scrolls giocare, sembra fantastico e sta andando bene. E ci assicureremo di annunciarla e rivelarla davvero al momento giusto."

Quindi, ancora niente di concreto, ma sappiamo che a volte è così che può essere l'industria dei videogiochi. Il gioco viene annunciato, poi aspettiamo anni e anni per vedere altro, dato che lo studio non vuole prolungare l'hype troppo a lungo. Se GTA VI uscirà quest'anno, però, presto avremo un nuovo gioco più atteso, e per molti sarà comprensibilmente preso The Elder Scrolls VI.