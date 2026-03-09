Il responsabile dell'ambiente dell'UE afferma che il rewilding dei confini potrebbe aiutare a scoraggiare le invasioni: "Dobbiamo investire nella natura"

HQ

I paesi potrebbero rafforzare i loro confini e scoraggiare invasioni ripristinando paesaggi naturali come foreste e zone umide, secondo Jessika Roswall. Il responsabile dell'ambiente dell'UE afferma che investire nella natura può anche essere una forma di protezione delle frontiere e allo stesso tempo aumentare la biodiversità.

Parlando con The Guardian, Roswall cita esempi in Polonia e Finlandia, dove aree vicino ai confini con la Russia o i suoi alleati sono state lasciate crescere più spontanee, con vegetazione fitta e zone umide che rendono più difficile il passaggio di truppe e veicoli pesanti. Le zone umide restaurate in particolare possono fungere da ostacoli per carri armati e altre attrezzature militari.

Il commissario sostiene che la protezione ambientale dovrebbe essere vista come parte della sicurezza nazionale. Ecosistemi sani supportano le forniture idriche, la produzione alimentare e la resilienza climatica, afferma, aggiungendo che proteggere le risorse naturali e le infrastrutture è sempre più vitale per la stabilità a lungo termine dell'Europa.

Come afferma lei stessa su The Guardian:

Investire nella natura e usarla come controllo naturale delle frontiere è necessario, e in realtà aumenta la biodiversità. È una situazione vantaggiosa per entrambi. Li ho visitati: trasferiscono la terra a una natura più ostile, lasciando cespugli e alberi. Così non è così facile per altri superarla. È molto difficile per i grandi carri armati attraversarli. Dobbiamo investire nella natura. L'acqua è l'esempio più ovvio. Se non abbiamo acqua, non abbiamo [sicurezza]. Guarda l'Ucraina [dove le infrastrutture idriche sono sotto attacco]. È fondamentale investire nelle infrastrutture e proteggerle.