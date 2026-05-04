Il rilascio di Resonance: A Plague Tale Legacy è apparentemente "quasi arrivato"

Anche se non vedremo presto una continuazione della storia principale della serie A Plague Tale, tutti i segnali indicano che lo sviluppatore Asobo si preparerà a lanciare Resonance: A Plague Tale Legacy —uno spin-off ambientato nello stesso universo.

Questa volta, la storia segue Sophia, la vivace contrabbandiera che ha prestato la sua barca ai protagonisti Amicia e Hugo in A Plague Tale: Requiem. Tuttavia, questa storia si svolge 15 anni prima.

"A un certo punto, un personaggio così vivace e determinato meritava la scena. E eravamo tutti coinvolti - il passato di Sophia era appena accennato in A Plague Tale: Requiem. Era fatto per essere raccontato. Che sfida per noi rivisitare il nostro mondo cupo e ricco di stratificazioni, eppure invitare l'ignoto a entrare," avevano già affermato gli sviluppatori.

Anche se non abbiamo ancora dato un'occhiata completa al gioco, sembra quasi finito. In un nuovo post sul blog, Asobo menziona che "il rilascio è quasi arrivato", suggerendo che probabilmente possiamo aspettarci un lancio entro i prossimi mesi.

Non vedi l'ora di leggere ancora Plague Tale?