Il rinnovo di Dayot Upamecono con il Bayern è in stallo, il Real Madrid e il Liverpool sentono l'odore del sangue

Dayot Upamecano, difensore centrale di 26 anni, potrebbe lasciare il Bayern Monaco la prossima estate alla scadenza del suo contratto, poiché voci e rapporti dalla Germania dicono che il giocatore francese non è desideroso di rimanere al Bayern, dove è arrivato nel 2021, se il club bavarese non accetta le sue condizioni. Ciò metterebbe fine a quasi dieci anni in Bundesliga (giocava per l'RB Leipzig, proveniente da un'altra squadra di proprietà della Red Bull, l'RB Salisburgo).

Anche il nazionale francese di origini bissau-guineane, che ha imitato lo stile di gioco di Sergio Ramos, potrebbe seguire le sue orme e unirsi al Real Madrid, poiché diversi punti vendita spagnoli riferiscono questa settimana che il Real Madrid lo sta seguendo da vicino e sono consapevoli che le sue trattative con il Bayern per il rinnovo del contratto sono in fase di stallo.

Tuttavia, il Real Madrid non è l'unico club interessato: secondo Fabrizio Romano sul suo canale YouTube (via TeamTalk), il Liverpool sarà sul mercato e anche il PSG. È una situazione interessante, perché il Liverpool vorrebbe assumere Upamecano in sostituzione di Ibrahima Konaté, il loro difensore centrale che scade anche il contratto nel giugno 2026 e avrebbe dovuto partire per il Real Madrid.

Tuttavia, data la recente serie di infortuni di Konaté, Cadena Ser riferisce che il club spagnolo ha perso interesse per Konaté, con Upamecano che è uno degli obiettivi principali per il Madrid il prossimo anno, considerando che è anche uno degli amici più cari di Mbappé alla nazionale francese.