Il Robotaxi di Tesla ha attualmente quattro volte più probabilità di incidenti rispetto ai guidatori umani

Tesla è determinata a rendere la guida autonoma una parte importante della loro identità aziendale nei prossimi anni, con la produzione ufficiale di massa della Tesla "Robotaxi" che inizierà subito, proprio mentre questa notizia arriva in onda.

Tuttavia, sembra che almeno al momento il Robotaxi non sia così sicuro come alcuni vorrebbero far credere, almeno a questo punto del lancio. Secondo nuovi dati dal database dei rapporti sugli incidenti del Standing General Order (SGO) della NHTSA per i sistemi di guida automatizzata (ADS), Tesla ha presentato cinque nuovi rapporti di incidente ad Austin, Texas, tra la fine di dicembre 2025 e la fine di gennaio 2025, tutti pilotati automaticamente.

Come descrive Elecktrek nella loro panoramica dei dati, questi incidenti includono uno che guida dritta a 27 chilometri all'ora contro un oggetto fisso, un incidente con un autobus e due incidenti separati in cui la Tesla si schianta contro oggetti.

Ulteriori descrizioni degli incidenti sono oscurate nel rapporto come "informazioni aziendali riservate", ma questo fa 14 incidenti ad Austin, e apparentemente il tasso con cui si verificano gli incidenti continua ad aumentare, oltre al semplice fatto che sempre più Robotaxi's vagano sulle strade.

Secondo l'analisi di Electrek, il Robotaxi di Austin ha attualmente quattro volte più probabilità di incidenti rispetto a un guidatore umano.