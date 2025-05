Il Ruanda avvia colloqui per ospitare i migranti espulsi dagli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Ruanda e Stati Uniti . Il Ruanda ha confermato di essere in trattative iniziali con gli Stati Uniti su un potenziale accordo per accogliere i migranti deportati dal territorio americano, ha detto il ministro degli Esteri ruandese in televisione nella tarda serata di domenica.

Tuttavia, il ministero degli Esteri ruandese ha segnalato che i colloqui rimangono preliminari, poiché il paese continua gli sforzi per posizionarsi come destinazione per i migranti indesiderati dalle nazioni occidentali, quindi resta da vedere come procederanno i negoziati.