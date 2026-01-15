Il San Diego Comic-Con non permette più l'IA generativa alla sua mostra d'arte

HQ

San Diego Comic-Con, la più grande convention di fumetti al mondo, non permetterà più l'uso di "arte" generata da modelli AI durante la sua mostra d'arte. Questo arriva a seguito delle reazioni negative riguardanti la convention che in passato permetteva l'uso di arte generata dall'IA.

Come ha rilevato Culture Crave, il sito web della mostra d'arte del San Diego Comic-Con è stato aggiornato silenziosamente e ora afferma che nessun pezzo d'arte generato in parte o completamente tramite un modello di IA sarà permesso. In precedenza, il sito diceva ai lettori che potevano portare pezzi generati dall'IA, ma dovevano essere segnati come non in vendita.

Questo segna un nome importante negli spazi delle convention che oppone contro l'IA. Che tu sia un fan dell'arte generata dall'IA o meno, è chiaro che ci sono molte persone che preferirebbero vedere la propria arte creata da altri piuttosto che da una macchina. Man mano che continuiamo a vedere passi fatti nell'IA, è probabile che si tracchino anche linee più definitive, come accade qui.

Se vuoi ascoltare altri articoli del Comic-Con, abbiamo partecipato al San Diego Comic-Con di Malaga l'anno scorso e abbiamo incontrato persone fantastiche.

