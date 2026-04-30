Il satellite NASA mostra che Città del Messico sta affondando di 2 centimetri al mese

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Città del Messico è una delle principali città con il cedimento più rapido al mondo, il che significa che sta lentamente "affondando" nel terreno, a un ritmo di quasi 14 pollici (35 centimetri) all'anno. Ciò è dovuto al fatto che la capitale messicana è stata costruita sopra un acquifero, e un ampio pompaggio di acque sotterranee, unito al peso dello sviluppo urbano di quasi 20 milioni di persone, ha portato alla compattazione dell'antico letto lacustre sottostante.

Questo problema fu documentato per la prima volta da un ingegnere nel 1925, e gli studi della NASA mostrano che la città sta cedendo più rapidamente, il che può causare danni alle infrastrutture. Come possono saperlo? Grazie alle informazioni tracciate dai satelliti NASA, in particolare il NISAR, un satellite radar lanciato nel luglio 2025, che traccia i movimenti sottili della terraferma e ha registrato misurazioni tra ottobre 2025 e gennaio 2026, durante la stagione secca di Città del Messico.

Hanno scoperto che alcune zone della città si sono abbassate di oltre mezzo pollice (oltre 2 centimetri) ogni mese. Sebbene ciò sia impercettibile per chi vi abita, può causare danni alle infrastrutture, in particolare al sotterraneo come la Metro.

Un esempio visivo è l'Angelo dell'Indipendenza, un famoso punto di riferimento nel Paseo de la Reforme, costruito nel 1910 per commemorare il primo secolo di indipendenza messicana, che ha avuto bisogno di aggiungere 14 gradini alla sua base, poiché il terreno circostante sta gradualmente affondando.