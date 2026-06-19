Il secondo e ultimo DLC di Borderlands 4, Vault Hunter, debutterà a settembre

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In realtà ci stiamo avvicinando piuttosto al festeggiamento del suo primo anniversario Borderlands 4. Il looter-shooter è stato lanciato all'inizio di settembre 2025, il che significa che mancano meno di tre mesi all'ultimo capitolo della popolare serie che esiste ufficialmente da oltre un anno.

A tal fine, Gearbox ha ancora molto in serbo per riempire il gioco e supportarlo con contenuti entusiasmanti. Come parte di una recente diretta degli sviluppatori, lo studio ha condiviso aggiornamenti su ciò che arriverà in Borderlands 4 sia nel prossimo futuro che nel prossimo futuro, con contenuti entusiasmanti previsti per tutta l'estate e fino all'autunno.

Per cominciare, il 25 giugno arriverà la Versione 1.8 del gioco che porterà sia un DLC a pagamento che uno gratuito. Il DLC gratuito è conosciuto come Takedown at Hadron Abyss e porta un nuovo boss raid, oggetti leggendari e perlati aggiuntivi da cacciare, una "sfida finale estrema" e anche salvataggi cross-platform... Finalmente.

Nella stessa data, arriverà il Bounty Pack 3 con questo noto come A Zane to Kill For. Porta una nuova missione, un nuovo boss e due nuovi miniboss, nuovo equipaggiamento leggendario e perlace, un nuovo veicolo, skin aggiuntive, oltre a una nuova Vault Card piena di altre cose.

Qui sotto potete vedere i trailer sia dei DLC gratuiti che di quelli a pagamento.

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Per quanto riguarda il prossimo futuro, Gearbox ha rivelato il secondo e ultimo DLC Vault Hunter previsto per Borderlands 4, con questo noto come il personaggio di Loveless, The Hacker. Arriverà nel gioco insieme al Story Pack 2 a pagamento all'inizio di settembre, che aggiunge anche nuove missioni della storia, una nuova zona mappa, nuove missioni secondarie e attività, collezionabili extra, un nuovo boss principale, equipaggiamento fresco da cacciare e altro ancora. Dai un'occhiata al primo teaser di Loveless qui sotto.

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Altrimenti, l'ultima roadmap conferma che il Bounty Pack 4 debutterà il 30 luglio e il Bounty Pack 5 uscirà anche all'inizio di settembre, il che significa che ora è davvero un ottimo momento per immergersi o tornare a Borderlands 4.