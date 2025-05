Il secondo trailer di Grand Theft Auto VI ha ottenuto 475 milioni di visualizzazioni in 24 ore

HQ

Non è un segreto che Grand Theft Auto VI sia proprio in cima alle liste dei giochi più attesi dalle persone. Con la rivelazione a sorpresa del trailer all'inizio della settimana, i fan si sono riversati per dare un'occhiata e riversare ogni minimo dettaglio nel nuovo filmato.

Secondo The Hollywood Reporter, un numero sufficiente di persone ha visualizzato il trailer su tutte le piattaforme per renderlo il più grande trailer di videogiochi di sempre. 475 milioni di visualizzazioni sono state raccolte dal trailer nelle sue prime 24 ore, ha detto Rockstar alla pubblicazione, che fa saltare fuori dall'acqua i 93 milioni di visualizzazioni del primo trailer nello stesso periodo di tempo.

Anche la canzone presente nel trailer, Hot Together delle The Pointer Sisters, ha visto i suoi stream aumentare del 182.000% secondo Spotify. "Grand Theft Auto attraversa la cultura popolare come quasi nient'altro", ha dichiarato Sulinna Ogg, responsabile editoriale globale di Spotify. "La musica è stata sinonimo della serie sin dall'inizio, quindi è bello vedere i fan, sia nuovi che affermati, connettersi con un brano iconico in questo modo".

Sembra che anche con l'uscita posticipata al prossimo anno, l'hype rimanga forte per GTA VI.