Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha ora licenziato il suo Segretario della Marina al Pentagono

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Oggi abbiamo un nuovo caso di un ufficiale militare statunitense di alto rango rimosso sommariamente su ordine del Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Dopo il licenziamento del generale più anziano dell'esercito poche settimane fa, la 'purga' del Pentagono ha oggi reclamato la carica di Segretario della Marina, John Phelan.

Secondo Reuters, che ha riportato per primo la notizia, il Pentagono ha annunciato il suo licenziamento in una breve dichiarazione che indicava la sua immediata partenza, senza fornire ulteriori dettagli. Fonti che parlano a condizione di anonimato hanno riferito a Reuters che il Segretario della Marina licenziato aveva dispute interne con alcuni membri chiave di alto livello, incluso lo stesso Hegseth.

La partenza di Phelan è notevole perché era un miliardario considerato molto vicino all'entourage di Donald Trump ed è, infatti, il primo segretario ai servizi nominati dall'amministrazione a essere destituito da quando Trump è tornato in carica lo scorso anno.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, in linea con il cambiamento di politica internazionale dell'amministrazione della Casa Bianca, sta esaminando tutti i funzionari senior del Pentagono, e l'elenco delle destituizioni dallo scorso anno include il Presidente dello Stato Maggiore Congiunto, il Generale dell'Aeronautica CQ Brown, così come il Capo delle Operazioni Navali e il Vice Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.