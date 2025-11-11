Il Senato degli Stati Uniti approva il disegno di legge per porre fine allo shutdown del governo

HQ

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge di compromesso volto a porre fine allo shutdown governativo più lungo di sempre del paese, eliminando un grosso ostacolo dopo settimane di negoziati in stallo e interruzioni diffuse nei servizi federali.

La misura è passata 60-40, con il forte sostegno repubblicano e il sostegno di otto democratici. Il disegno di legge ripristina i finanziamenti per le agenzie federali rimaste senza fondi dal 1° ottobre e mette in pausa il piano del presidente Donald Trump di ridurre la forza lavoro federale, bloccando eventuali licenziamenti fino al 30 gennaio.

Democratici frustrati per la mancanza di garanzie di sussidi sanitari

I democratici hanno spinto per avere garanzie sulla scadenza dei sussidi sanitari che colpiscono 24 milioni di americani, ma l'accordo prevede solo un voto a dicembre senza garantire una proroga. Diversi legislatori democratici hanno espresso frustrazione, sostenendo che la loro influenza avrebbe dovuto portare a impegni più concreti.

Il disegno di legge passa ora alla Camera dei Rappresentanti, controllata dai repubblicani, dove lo speaker Mike Johnson ha indicato di volerlo approvare già mercoledì prima di inviarlo a Trump. Il presidente ha definito l'accordo "molto buono", segnalando che intende firmarlo.

I democratici al Senato rimangono divisi. Dick Durbin, il numero due democratico della camera, ha detto che lo shutdown "sembrava essere un'opportunità" per garantire risultati politici migliori, ma ha riconosciuto che lo sforzo "non ha funzionato".

La chiusura ha causato gravi interruzioni, tra cui l'interruzione dei sussidi alimentari per milioni di persone, i lavoratori federali non retribuiti e i ritardi in tutto il sistema del traffico aereo. Un sondaggio di fine ottobre ha mostrato che il 50% degli americani ha incolpato i repubblicani, mentre il 43% ha incolpato i democratici.

Il disegno di legge mantiene il governo finanziato fino al 30 gennaio, mantenendo l'attuale traiettoria di aggiungere circa 1,8 trilioni di dollari all'anno al debito nazionale. Assicura inoltre finanziamenti per il programma di sussidi alimentari SNAP fino al prossimo settembre, evitando interruzioni anche in caso di un'altra chiusura.