Il sequel di Cyberpunk 2077 è ora in pre-produzione

Il sequel di Cyberpunk 2077 - inizialmente annunciato come Project Orion nel 2022 - è entrato nella fase successiva di sviluppo. Come ha confermato CD Projekt Red, il sequel del successo del 2020 Cyberpunk 2077 è ora entrato nella fase di pre-produzione.

Questo deriva dal riepilogo dello sviluppatore dell'inizio del 2025, in cui ha anche etichettato il gioco Cyberpunk 2. Sembra che ora possiamo abbandonare l'etichetta Project Orion, poiché la visione di come sarà il gioco sta diventando più chiara.

La pre-produzione può richiedere anni, poiché richiede ancora molto lavoro di concettualizzazione, oltre a delineare come funzioneranno le cose in Cyberpunk 2. Con tutte le mani su The Witcher 4 per ora, è improbabile che vedremo Cyberpunk 2 passare presto alla fase di produzione. Ma, man mano che riceviamo aggiornamenti costanti su questo attesissimo sequel, i fan possono stare tranquilli sapendo che il lavoro continua.

Cyberpunk 2 è in fase di sviluppo.