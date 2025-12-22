Il servizio postale francese colpito da un sospetto attacco informatico pochi giorni prima di Natale

HQ

L'ufficio postale nazionale francese, La Poste, ha dichiarato che i suoi siti web, le app e i servizi bancari sono stati interrotti lunedì da un sospetto attacco DDoS (distributed denial of service) che ha ritardato la consegna di posta e pacchi pochi giorni prima di Natale.

La Poste ha dichiarato che l'incidente ha temporaneamente reso inaccessibili i suoi servizi online, anche se i dati dei clienti non erano stati compromessi. L'interruzione ha rallentato le operazioni postali in uno dei periodi più affollati dell'anno, con oltre 2 milioni di articoli normalmente trattati in vista del Natale.

Serie di recenti attacchi informatici in Francia

La Banque Postale ha dichiarato che l'accesso all'online banking e alla sua app mobile è stato compromesso, mentre i pagamenti con carta nei negozi e i prelievi in contanti dagli sportini automatici hanno continuato a funzionare. I pagamenti online rimasero possibili ma richiedevano l'autenticazione tramite messaggi di testo. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

L'incidente arriva in mezzo a una serie di recenti attacchi informatici in Francia, incluso uno che ha colpito il ministero dell'interno la scorsa settimana, mentre le autorità avvertono di un aumento delle minacce informatiche "ibride" contro istituzioni pubbliche e aziende private.