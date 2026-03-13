Il settimo ospite è tornato per spaventarci in un nuovo remake

Oggi, i CD non possono nemmeno più essere usati per i giochi perché contengono troppo pochi dati, e sono stati comunque sostituiti dai DVD, che poi sono stati sostituiti dai Blu-ray. Ma all'inizio degli anni '90, i CD rappresentavano davvero il culmine della tecnologia informatica, permettendo una grafica mai vista prima grazie a quello che allora era considerato uno spazio di archiviazione infinito. L'unico problema era il trasferimento dati estremamente lento e il fatto che gli sviluppatori non conoscevano il formato. Questo ha portato a giochi con interattività minima, molte schermate di caricamento e una grande quantità di video.

Pochi di questi giochi sono considerati classici oggi perché semplicemente non sono all'altezza del gameplay, nemmeno quando sono usciti e sicuramente non oggi. Ma ci sono eccezioni. Uno di questi è The 7th Guest, che dalla sua prima uscita nel 1993 ha avuto sia sequel che diverse ristampe - e ora è il momento di un vero remake.

The 7th Guest è un puzzle game a tema horror, con una storia molto ben scritta e inquietante e una colonna sonora eccellente. Se non la conosci, ecco come viene descritta nel comunicato stampa:

"Sei ospiti sono stati accolti in una villa minacciosa, ma qualcosa di sinistro è in gioco. Il ricco recluso e fabbricante di giocattoli Henry Stauf si nasconde nell'ombra, e un potere oscuro grava sulla casa, avvolto nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole Henry da loro? E chi vivrà per raccontare la storia?"

The 7th Guest Remake uscirà in una data ancora da definire quest'anno per PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.