Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
The 7th Guest Remake

Il settimo ospite è tornato per spaventarci in un nuovo remake

Allora, cosa ha combinato il ricco ed eccentrico produttore di giocattoli Henry Stauf, e perché solo sei persone sono il settimo ospite?

Oggi, i CD non possono nemmeno più essere usati per i giochi perché contengono troppo pochi dati, e sono stati comunque sostituiti dai DVD, che poi sono stati sostituiti dai Blu-ray. Ma all'inizio degli anni '90, i CD rappresentavano davvero il culmine della tecnologia informatica, permettendo una grafica mai vista prima grazie a quello che allora era considerato uno spazio di archiviazione infinito. L'unico problema era il trasferimento dati estremamente lento e il fatto che gli sviluppatori non conoscevano il formato. Questo ha portato a giochi con interattività minima, molte schermate di caricamento e una grande quantità di video.

Pochi di questi giochi sono considerati classici oggi perché semplicemente non sono all'altezza del gameplay, nemmeno quando sono usciti e sicuramente non oggi. Ma ci sono eccezioni. Uno di questi è The 7th Guest, che dalla sua prima uscita nel 1993 ha avuto sia sequel che diverse ristampe - e ora è il momento di un vero remake.

The 7th Guest è un puzzle game a tema horror, con una storia molto ben scritta e inquietante e una colonna sonora eccellente. Se non la conosci, ecco come viene descritta nel comunicato stampa:

"Sei ospiti sono stati accolti in una villa minacciosa, ma qualcosa di sinistro è in gioco. Il ricco recluso e fabbricante di giocattoli Henry Stauf si nasconde nell'ombra, e un potere oscuro grava sulla casa, avvolto nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole Henry da loro? E chi vivrà per raccontare la storia?"

The 7th Guest Remake uscirà in una data ancora da definire quest'anno per PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.

HQ
The 7th Guest Remake
The 7th Guest RemakeThe 7th Guest Remake
The 7th Guest RemakeThe 7th Guest Remake

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto