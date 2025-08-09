Il Signore degli Anelli protagonista di AI: "La razza umana rischia l'estinzione"

HQ

Tutti noi abbiamo delle paure e delle preoccupazioni su come l'intelligenza artificiale si stia insinuando nella nostra vita quotidiana, alcune più di altre. Jonathan Rhys-Davies, per esempio, noto per aver interpretato Gilmi in The Lord of the Rings, è molto preoccupato per il futuro dell'IA, cosa che ha reso molto chiaro durante un'apparizione al FanX diTampa Bay Comic Convention.

Parlando durante un panel, come riportato da Collider, Rhys-Davies ha osservato che l'intelligenza artificiale è una minaccia a livello di estinzione per gli esseri umani, in particolare per gli attori che non hanno futuro.

Per intero, ha spiegato: "Non c'è futuro per gli attori. Conosco un po' la scienza. A volte lavoro per Marte e faccio parte della Astronomical Society. Stiamo creando una nuova specie, una specie che ha un potenziale di crescita quasi infinito. C'era un ragazzo anziano dell'intelligenza artificiale oggi che ha detto che la razza umana rischia l'estinzione. E aveva ragione, dal mio punto di vista.

"Uno si rifiutava di spegnersi. Un altro ha minacciato di ricattare i suoi creatori. E un terzo ha provato a scrivere un sottoprogramma per riavviarsi da solo. Ci sono più demoni che vengono creati mentre parliamo".

Rhys-Davies ha continuato osservando che uno dei problemi principali dell'IA è che esistiamo nella stessa nicchia ecologica, quella in cui se perdessimo il controllo dell'elettricità potrebbe rivelarsi fatale e catastrofico per l'umanità. Nella cupa dichiarazione, spiega che non c'è una vera speranza di controllare l'intelligenza artificiale e che "non funzionerà" se tentiamo di coesistere con la tecnologia.