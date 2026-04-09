Il simulatore di tuttofare soprannaturale The Lift uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2027

Le vetrate sembrano non rallentare mai ultimamente. Abbiamo avuto una settimana di Pasqua stabile, ma siamo già tornati al ritmo quasi settimanale degli showcase grazie al Triple-i Initiative Showcase che si è tenuto.

Con tantissime rivelazioni e annunci straordinari condivisi, durante lo show abbiamo potuto incontrare di nuovo il prossimo simulazione di tuttofare soprannaturale dello sviluppatore Fantastic Signals, mentre The Lift veniva presentato durante l'evento.

Previsto per la pubblicazione di tinyBuild, questo gioco è sviluppato dagli ex sviluppatori di Pathologic 2 e Ori and the Will of the Wisps, ed è considerato un "simulatore di tuttofare in prima persona, guidato dalla narrazione, soprannaturale", con l'obiettivo di rinnovare quella che un tempo era la struttura di ricerca più avanzata dell'umanità, conosciuta come l'Istituto.

Per portare a termine questo immenso compito, i giocatori dovranno rinnovare ogni piano della struttura, lavorando al proprio ritmo per risolvere le sfide uniche presentate. Possono riguardarsi riparazioni di mobili o anche lavori di ingegneria elettrica. Altrimenti, ci vengono promesse opportunità di esplorazione, dove i giocatori potranno incontrare personaggi insoliti, trovare aree nascoste, completare missioni e determinare la storia dell'Istituto.

Tenendo tutto questo a mente, durante la presentazione, Fantastic Signals ha confermato che The Lift uscirà nel 2027 e che avrà un lancio simultaneo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Dai un'occhiata all'ultimo trailer del gioco qui sotto.