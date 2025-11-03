Il sistema di droni ucraino ispirato ai videogiochi diventa virale: ora i soldati acquistano armi con punti

HQ

L'esercito ucraino ha trasformato le operazioni con i droni in una competizione in stile gioco per computer, premiando i soldati con punti per gli attacchi riusciti che possono essere scambiati con armi in un negozio online, come riportato da The Guardian. Il "Sistema di bonus dell'esercito dei droni " è diventato virale tra le unità e ora si sta espandendo alle squadre di artiglieria, ricognizione e logistica, secondo il primo vice primo ministro Mykhailo Fedorov.

Nel solo mese di settembre, le squadre di droni che gareggiano sotto il sistema avrebbero ucciso o ferito 18.000 soldati russi, con una partecipazione che è passata da 95 a 400 unità di droni in appena un mese. I punti guadagnati possono essere utilizzati nel negozio online "Brave1" per acquisire oltre 100 tipi di droni, veicoli autonomi e altre attrezzature belliche. Le migliori squadre portano nomi come Achille e Fenice, visibili in una classifica pubblica.

Trasformare la guerra in una classifica

Il sistema, lanciato più di un anno fa, incentiva la precisione e l'efficienza, con punti ora assegnati per azioni che vanno dalla distruzione della fanteria e dei droni nemici alla cattura di prigionieri di guerra. Le unità di ricognizione guadagnano punti per il "puntamento Uber", contrassegnando le posizioni nemiche che le unità di droni poi colpiscono. Allo stesso modo, le squadre di artiglieria e logistiche sono premiate per l'utilizzo di sistemi autonomi.

Fedorov ha sottolineato che mentre il sistema gamifica le operazioni, non ha lo scopo di banalizzare il combattimento. "Stiamo solo trovando il modo di essere più efficaci... C'è poca o nessuna riflessione emotiva qui. Sembra solo un lavoro tecnico", ha detto. Gli operatori di droni sono di stanza vicino alle linee del fronte, a volte fino a 250 metri, dirigendo gli attacchi da nascondigli o postazioni computerizzate.

Il sistema a punti ha anche creato una cultura dell'apprendimento peer-to-peer, con unità che condividono tattiche e intuizioni per massimizzare l'efficienza. "Grazie ai punti, stiamo iniziando a capire di più su ciò che sta accadendo sul campo di battaglia". Ha aggiunto Fedorov.

Questo approccio riflette la crescente automazione della guerra, anche se i consiglieri della NATO avvertono che fare affidamento sui soli droni potrebbe non essere una strategia sostenibile data l'evoluzione delle difese russe. Cosa ne pensi di questo sistema di droni in stile videogioco?