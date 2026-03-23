Il Siviglia licenzia l'allenatore Matías Almeyda, troppo vicino alla retrocessione dalla LaLiga
Il Sevilla sta lottando per evitare la retrocessione in LaLiga e ha segnato il maggior numero di gol di qualsiasi squadra in questa stagione.
Il Seville FC ha annunciato lunedì la destituzione dell'allenatore Matías Almeyda. L'allenatore argentino di 52 anni, precedentemente all'AEK Atene, alla squadra MLS San Jose Earthquakes e al Messicano Guadalajara (e nel 1996/97, centrocampista a Siviglia), non è riuscito a risollevare la situazione per il club, rischiando la retrocessione: 31 punti, solo tre punti e due posizioni davanti alla linea della retrocessione.
"Il Sevilla FC desidera ringraziare Matías Almeyda e la sua squadra per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nelle sue future sfide professionali", ha informato il club.
Almeyda è stato nominato allenatore capo del Siviglia nel giugno 2025, firmando un contratto di tre anni fino al 2028.
Nelle sue 32 partite alla guida, ne perse 15 e ne pareggiò 7, con solo 10 vittorie, una delle quali un notevole 4-1 contro il Barcellona. Ma le prestazioni della squadra peggiorarono e lo stesso Almeyda fu squalificato con una sospensione di cinque partite il mese scorso dopo aver affrontato l'arbitro durante una partita contro l'Alavés.
Il Siviglia è anche la squadra che ha segnato più gol in LaLiga, 49 gol. Secondo le statistiche, 31 punti nella 29ª giornata è il secondo peggior record per il Siviglia in questo secolo, solo dietro al 2023/24, dove avevano 28 punti. Numeri inaccettabili per la squadra che detiene il record di più titoli UEFA Europa League, 7, l'ultimo nel 2022/23.