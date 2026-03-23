Il Siviglia licenzia l'allenatore Matías Almeyda, troppo vicino alla retrocessione dalla LaLiga

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Il Seville FC ha annunciato lunedì la destituzione dell'allenatore Matías Almeyda. L'allenatore argentino di 52 anni, precedentemente all'AEK Atene, alla squadra MLS San Jose Earthquakes e al Messicano Guadalajara (e nel 1996/97, centrocampista a Siviglia), non è riuscito a risollevare la situazione per il club, rischiando la retrocessione: 31 punti, solo tre punti e due posizioni davanti alla linea della retrocessione.

"Il Sevilla FC desidera ringraziare Matías Almeyda e la sua squadra per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nelle sue future sfide professionali", ha informato il club.

Almeyda è stato nominato allenatore capo del Siviglia nel giugno 2025, firmando un contratto di tre anni fino al 2028.

Nelle sue 32 partite alla guida, ne perse 15 e ne pareggiò 7, con solo 10 vittorie, una delle quali un notevole 4-1 contro il Barcellona. Ma le prestazioni della squadra peggiorarono e lo stesso Almeyda fu squalificato con una sospensione di cinque partite il mese scorso dopo aver affrontato l'arbitro durante una partita contro l'Alavés.

Il Siviglia è anche la squadra che ha segnato più gol in LaLiga, 49 gol. Secondo le statistiche, 31 punti nella 29ª giornata è il secondo peggior record per il Siviglia in questo secolo, solo dietro al 2023/24, dove avevano 28 punti. Numeri inaccettabili per la squadra che detiene il record di più titoli UEFA Europa League, 7, l'ultimo nel 2022/23.