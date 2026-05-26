Il sondaggio rivela che i film hanno più probabilità di avere un protagonista chiamato Chris o un animale parlante piuttosto che una protagonista sopra i 60 anni

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Un nuovo sondaggio condotto dal Centre for Ageing Better del Regno Unito ha rivelato informazioni piuttosto evidenti. I dati affermano che è più probabile che ci sia un attore protagonista chiamato Chris che una protagonista femminile di 60 anni o più, con l'aggiunta che è quattro volte più probabile che un animale parlante guidi un film rispetto a una donna di più di 60 anni.

Le informazioni arrivano mentre l'organizzazione intensifica i suoi sforzi contro l'ageismo nell'industria cinematografica, con il sondaggio che conferma il suo appello ad aumentare la rappresentanza delle donne anziane nei ruoli di primo piano a Hollywood.

Il sondaggio afferma che, analizzando i 100 film con il maggior incasso del 2023, 2024 e 2025, solo cinque hanno una protagonista femminile di 60 anni o più, mentre sei hanno un 'Chris'. Per rafforzare questo punto, l'attrice Emma Thompson ha condiviso una dichiarazione in cui chiede una migliore rappresentazione delle donne anziane nel cinema, condividendo ulteriormente il suo sostegno al movimento.

"Le donne sono metà della popolazione e invecchiamo. Dove sono le storie su di noi? Più invecchiamo, più diventiamo interessanti. Voglio vedere più film che incentrano donne invecchiate, siamo coinvolgenti, riconoscibili e attesi da tempo al centro della scena. Le donne più anziane non hanno bisogno di permesso per esistere sullo schermo. Esistono già nel mondo, il cinema deve solo recuperare."

Se siete curiosi dei film di 'Chris' e di quelli con protagoniste femminili sopra i 60 anni, potete vederli qui sotto.

I film con protagonista un'attrice femminile sopra i 60 anni negli ultimi tre anni sono:



Jennifer Saunders, Allelujah (2023)



Nia Vardalos, Il mio grande matrimonio greco grasso (2023)



Diane Keaton, Club del Libro: Il prossimo capitolo (2023)



Demi Moore, La Sostanza (2024)



Jamie Lee Curtis, Venerdì più strano (2025)



I film con Chris come protagonista negli ultimi tre anni sono: