Il sopravvissuto a Hiroshima abbracciato da Obama, Shigeaki Mori, muore a 88 anni

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Shigeaki Mori, sopravvissuto al bombardamento atomico di Hiroshima e accolto con l'abbraccio dell'ex presidente USA Barack Obama durante una storica visita nel 2016, è morto all'età di 88 anni,ha riportato i media japonesi.

Mori aveva solo otto anni quando la bomba atomica fu sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. Decenni dopo, dedicò gran parte della sua vita a documentare le vittime dell'esplosione, identificando anche diversi cittadini americani morti nell'attacco.

L'immagine di Obama che abbraccia Mori al Parco Memoriale della Pace di Hiroshima è diventata uno dei momenti decisivi della visita, simboleggiando la riconciliazione tra ex nemici di guerra. Mori rimase parte di un gruppo in diminuzione di sopravvissuti, noti come hibakusha, che hanno lavorato per preservare la memoria della tragedia nucleare.