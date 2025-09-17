Il sospetto di Charlie Kirk confessa in una nota nascosta sotto la tastiera del PC

HQ

L'assassinio di Charlie Kirk continua a fare notizia. Poche ore fa, Tyler Robinson è apparso in tribunale tramite video dal carcere, indossando un giubbotto anti-suicidio, mentre i pubblici ministeri hanno rivelato messaggi che secondo loro mostrano che ha confessato di aver ucciso Charlie Kirk.

I funzionari dicono che Tyler Robinson ha lasciato un biglietto sotto una tastiera nella sua casa condivisa, descrivendo i piani per prendere di mira Charlie Kirk. Naturalmente, se vuoi leggere i messaggi di testo tra Tyler Robinson e il suo coinquilino, puoi farlo qui sotto.

Charlie Kirk // Shutterstock

Robinson: lascia perdere quello che stai facendo, guarda sotto la mia tastiera.

[Dopo aver ispezionato sotto la tastiera, il coinquilino ha scoperto un biglietto che presumibilmente affermava: "Ho avuto l'opportunità di eliminare Charlie Kirk e lo prenderò."]

Compagno di stanza: "Cosa?????????????? Stai scherzando, vero????

Robinson: Sto ancora bene, amore mio, ma sono bloccato in Orem ancora per un po'. Non dovrebbe passare molto tempo prima che io possa tornare a casa, ma devo ancora prendere il mio fucile. Ad essere onesti, avevo sperato di mantenere questo segreto fino alla mia morte di vecchiaia. Mi dispiace coinvolgerti.

Coinquilino: non sei stato tu a farlo bene????

Robinson: Sono, mi dispiace

Coinquilino: Pensavo che avessero beccato la persona?

Robinson: no, hanno preso un vecchio pazzo, poi hanno interrogato qualcuno vestito in modo simile. Avevo programmato di prendere il mio fucile dal mio punto di consegna poco dopo, ma la maggior parte di quel lato della città è stato bloccato. È tranquillo, quasi abbastanza per uscire, ma c'è un veicolo che indugia.

Coinquilino: Perché?

Robinson: Perché l'ho fatto?

Coinquilino: sì

Robinson: Ne avevo abbastanza del suo odio. Un po' di odio non può essere negoziato.

Robinson: Se riesco ad afferrare il mio fucile senza essere visto, non avrò lasciato alcuna prova. Tenterò di recuperarlo di nuovo, speriamo che siano andati avanti. Non ho visto nulla che lo abbiano trovato.

Roommate: Da quanto tempo stai pianificando questo?

Robinson: un po' più di una settimana credo. Posso avvicinarmi ad esso, ma c'è un'auto della squadra parcheggiata proprio accanto ad esso. Penso che abbiano già spazzato via quel punto, ma non voglio rischiare

Robinson: Sto desiderando di essere tornato indietro e di averlo afferrato non appena sono arrivato al mio veicolo... Sono preoccupato di cosa farebbe il mio vecchio se non gli portassi il fucile del nonno... Idek se avesse un numero di serie, ma non mi risaliva. Mi preoccupano le stampe, ho dovuto lasciarle in un cespuglio dove mi sono cambiata d'abito. non ho avuto la capacità o il tempo di portarlo con sé... Potrei doverla abbandonare e sperare che non trovino delle impronte. come spiegherò [imprecazione] di averlo perso con il mio vecchio... l'unica cosa che mi è rimasta è stato il fucile avvolto in un asciugamano... Ricordi come incidevo i proiettili? I messaggi [imprecazione] sono per lo più un grande meme, se vedo "avvisi rigonfiamento uwu" su fox nuovo potrei avere un ictus va bene dovrò lasciarlo, che davvero [imprecazione] fa schifo... a giudicare da oggi, direi che la pistola del nonno va benissimo, idk. Penso che fosse un cannocchiale;-; da $ 2k

Robinson: elimina questo scambio

Robinson: mio padre vuole le foto del fucile... Dice che il nonno vuole sapere chi ha cosa, i federali hanno pubblicato una foto del fucile, ed è davvero unico. Mi sta chiamando, non rispondendo.

Robinson: Da quando Trump è entrato in carica, [mio padre] è stato piuttosto irriducibile.

Robinson: Mi costituirò volentieri, uno dei miei vicini qui è un vice sceriffo.

Robinson: tu sei tutto ciò che mi preoccupa dell'amore

Coinquilino: Sono molto più preoccupato per te

Robinson: non parlare con i media per favore. Non fare interviste o commenti... Se la polizia ti fa domande, chiedi un avvocato e rimani in silenzio