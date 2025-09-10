Il Team Cherry ammette, renderà Hollow Knight: Silksong un po' più facile nella nuova patch
I boss all'inizio del gioco sono stati nerfati e i rosari saranno trovati in abbondanza.
Hollow Knight: Silksong ha raccolto un sacco di elogi da quando è stato lanciato. Ci è piaciuto moltissimo nella nostra recensione della rete, ma dall'uscita del gioco, alcuni giocatori hanno trovato la difficoltà un po' alta.
Mentre i modder continuano a cercare di rendere la difficoltà più simile all'originale Hollow Knight, il Team Cherry ci ha fornito le note sulla patch per il prossimo aggiornamento del gioco. La patch 1.0.28470 verrà lanciata su tutte le piattaforme a metà della prossima settimana ed è disponibile nel ramo beta su Steam o GOG in questo momento. In gran parte, la patch si concentra sulla correzione dei bug, ma cerca anche di modificare alcuni problemi di bilanciamento.
La difficoltà dei boss Moorwing e Sister Splinter è stata ridotta, subirai meno danni dagli intagliatori di sabbia e i rosari sono un po' più facili da trovare e collezionare a quanto pare. Puoi vedere le note complete sulla patch di seguito se vuoi scavare attraverso le parole esatte, ma sembra che le voci dei giocatori siano state ascoltate e il gioco diventerà un po' più semplice.
- Risolto il problema per cui i giocatori potevano rimanere senza occultamento dopo la sequenza di fuga dalla lastra.
- Risolto il problema con l'operazione di infestazione dei desideri che spesso non era completabile durante la fine del gioco.
- Risolto il problema con la Bestia dei desideri nelle campane che non era completabile quando la Bestia della Campana veniva evocata alla Campana dell'Acqua Bile durante la fine del gioco.
- Risolto il problema con il blocco del galleggiamento dopo il rimbalzo su determinati proiettili.
- Risolto il problema con le consegne dei corrieri che a volte erano inaccessibili a fine partita.
- Risolto il problema con il legame dell'imbarcazione che si comportava in modo errato quando si trovava nei ricordi.
- Risolto il problema con il soft-lock di deviazione dello strumento Lace all'inizio della battaglia in Deep Docks.
- Risolto il problema con le cesoie di seta nella Cappella del Mietitore che a volte rimanevano bloccate fuori dai limiti.
- Risolto il problema con gli specchi artigliati che lasciavano Hornet capovolto se si subivano danni durante un momento specifico durante il legame.
- Risolto il problema con Snitch Pick che non forniva rosari e frammenti di proiettili come previsto.
- Rimosso l'input di override del fluttuante (giù + salto, dopo che il giocatore ha Faydown Cloak).
- Leggera riduzione della difficoltà nei boss iniziali del gioco Moorwing e Sister Splinter.
- Riduzione dei danni da Intagliatori delle sabbie.
- Leggero aumento della scala del collisore di baccelli di piselli.
- Leggera riduzione dei prezzi di Bellway e Bell Bench a metà partita.
- Leggero aumento delle ricompense del rosario da reliquie e cilindri di salmi.
- Aumento delle ricompense del rosario per le consegne tramite corriere.
- Varie correzioni e modifiche aggiuntive.