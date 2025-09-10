Il Team Cherry ammette, renderà Hollow Knight: Silksong un po' più facile nella nuova patch

HQ

Hollow Knight: Silksong ha raccolto un sacco di elogi da quando è stato lanciato. Ci è piaciuto moltissimo nella nostra recensione della rete, ma dall'uscita del gioco, alcuni giocatori hanno trovato la difficoltà un po' alta.

Mentre i modder continuano a cercare di rendere la difficoltà più simile all'originale Hollow Knight, il Team Cherry ci ha fornito le note sulla patch per il prossimo aggiornamento del gioco. La patch 1.0.28470 verrà lanciata su tutte le piattaforme a metà della prossima settimana ed è disponibile nel ramo beta su Steam o GOG in questo momento. In gran parte, la patch si concentra sulla correzione dei bug, ma cerca anche di modificare alcuni problemi di bilanciamento.

La difficoltà dei boss Moorwing e Sister Splinter è stata ridotta, subirai meno danni dagli intagliatori di sabbia e i rosari sono un po' più facili da trovare e collezionare a quanto pare. Puoi vedere le note complete sulla patch di seguito se vuoi scavare attraverso le parole esatte, ma sembra che le voci dei giocatori siano state ascoltate e il gioco diventerà un po' più semplice.