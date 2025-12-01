Il Team Cherry potrebbe non realizzare Hollow Knight 3, almeno non il prossimo

HQ

Ora che Hollow Knight: Silksong è in giro dopo anni e anni di fan in attesa di questo sequel indie, la domanda si sposta immediatamente su cosa ci aspetta il talentuoso studio, Team Cherry. Esploreranno ulteriormente il mondo Hollow Knight con un altro capitolo, faranno uno spin-off, esploreranno qualcos'altro? Questa è una domanda che Bloomberg ha posto direttamente al team in una recente intervista.

Team Cherry ha rivelato di voler esplorare qualcosa di diverso ora che Silksong è uscita, anche se non esclude il ritorno nel mondo Hollow Knight in futuro. Il motivo è che non vuole essere conosciuto come lo studio Hollow Knight, il team che produce esclusivamente questi giochi.

Il cofondatore Ari Gibson spiega in dettaglio: "Abbiamo detto che andremo anche altrove. Anche se abbiamo detto che quelle esperienze saranno comunque dedicate all'esplorazione di grandi mondi pieni di personaggi strani, boss giganti e simili. Quindi ci sarebbe un filo conduttore che le persone conoscerà. Questo non significa che non torneremo in questi mondi dei Cavalieri Vuoti. Abbiamo idee su quali forme potrebbero assumere. Ma non vogliamo nemmeno essere esclusivamente persone a creare Hollow Knight."

Con questa decisione in mente, Team Cherry non si stanca del mondo Hollow Knight, anzi crede che "sarebbe interessante per noi esplorare le stesse cose che ci interessano ma magari in un genere leggermente diverso, con un tema leggermente diverso, e come questo influenzi le storie che creiamo."

Gibson osserva anche che "speriamo anche che, se ci allontaniamo per un po', la community continui come finora a svilupparlo da sola." Questo non significa che Silksong non verrà arricchito con contenuti aggiuntivi in futuro, dato che ci viene anche detto che ci sono "idee vaghe" su un DLC o qualcosa di simile, anche se lo studio non ha "discusso nulla del genere noi stessi" quando si parla di New Game+.

Cosa speri di vedere dopo da Team Cherry ?