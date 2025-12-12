Il team dietro The Ascent presenta una nuova IP No Law

The Ascent è diventato una sensazione indie qualche anno fa, e già ora il team dietro il gioco, Neon Giant, è pronto con una nuova IP chiamata No Law.

Interpreti un ex soldato nel losco Port Desire, dove le gang dominano le strade in un'ambientazione sci-fi del prossimo futuro. Il gioco sostituisce la prospettiva isometrica di The Ascent con una visuale in prima persona molto più personale, e sembra esserci anche alcuni elementi stealth.

Il gioco non ha data di uscita, ma puoi vedere il teaser del gameplay qui sotto.