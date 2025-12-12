LIVE
      No Law
      Copertura dei Game Awards 2025

      Il team dietro The Ascent presenta una nuova IP No Law

      E sostituisce una prospettiva isometrica con l'azione in prima persona.

      The Ascent è diventato una sensazione indie qualche anno fa, e già ora il team dietro il gioco, Neon Giant, è pronto con una nuova IP chiamata No Law.

      Interpreti un ex soldato nel losco Port Desire, dove le gang dominano le strade in un'ambientazione sci-fi del prossimo futuro. Il gioco sostituisce la prospettiva isometrica di The Ascent con una visuale in prima persona molto più personale, e sembra esserci anche alcuni elementi stealth.

      Il gioco non ha data di uscita, ma puoi vedere il teaser del gameplay qui sotto.

      No Law

